Ogromna eksplozja rozniosła się na froncie. Rosjanie użyli superbomby?

FAB-3000 atakuje Ukraińców

Rosyjskie wojska zasypują ukraińskie pozycje kierowanymi bombami UMPK. Do najgroźniejszych z nich zalicza się 3-tonowy FAB-3000. Po specjalnych modyfikacjach stanowi najcięższą na świecie bombę szybującą.

Jak podaje analityk wojskowości Rob Lee na bazie rosyjskich doniesień, jedną z tych bomb Rosjanie mieli zaatakować most na rzece Oskoł, niedaleko miasta Horowochatka w obwodzie charkowskim. Miejsce to znajduje się pod ukraińską kontrolą, ok. 27 kilometrów od Awdijiwki.

Na nagraniu możemy zobaczyć dokładny moment uderzenia bomby FAB-3000 z modułem UMPK. Spadła ona przy moście, który według Rosjan miał zostać poważnie uszkodzony. Dokładny efekt uderzenia nie jest jednak znany, tak samo, jak to, czy faktycznie do uderzenia użyto FAB-3000, a nie np. lżejszej bomby.

Reklama