Ogromna ilość sprzętu do ukraińskiej ofensywy w Donbasie i Krymie

W ostatnich godzinach odbyły się transporty szwedzkich bojowych wozów piechoty CV90 i potężnych systemów do rozminowywania. Ilość sprzętu, która przemierza Polskę, m.in autostradą A4 z Niemiec do Ukrainy jest ogromna. Od początku wojny nie było tak dużych dostaw. Analitycy mówią nawet, że oficjalnie deklarowany sprzęt dla Ukrainy to tylko malutka część tego, co naprawdę tam się pojawi.