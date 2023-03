Spektakularny atak na rosyjską atomową artylerię. Nagranie zadziwia

Kolejny rosyjski moździerz 2S4 Tulipan staje w ogniu

Niestety, nie podano informacji o jego lokalizacji, ale wszystko wskazuje na to, że może być to obwód doniecki. Na opublikowanym filmie wykonanym z pokładu drona widoczny jest moment, w którym 2S4 Tulipan staje w ogniu i ulega zniszczeniu. Nie wiadomo, jakiego pocisku użyto do jego zniszczenia, ale jest wielce prawdopodobne, że może to być M982 Excalibur.

Ciężki moździerz 2S4 Tulipan określany jest mianem niszczyciela miast. System może wystrzeliwać pociski z głowicą nuklearną o mocy 2 kiloton. Pierwszy taki moździerz udało się zniszczyć w obwodzie ługańskim, drugi w zaporoskim, a kolejne już w obwodzie donieckim. Co ciekawe, kilka takich systemów dokonywało wyniszczających ataków na miasto Mariupol wiosną bieżącego roku. Wówczas Rosjanie chcieli przejąć miasto i pozbyć się Obrońców Azowstalu. 2S4 Tulipan niemal bez przerwy bombardowały hutę i okoliczne dzielnice.