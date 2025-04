Siły Powietrzne Ukrainy podają, że 12 kwietnia 2025 roku 26-letni Pawlo Iwanow zginął podczas misji bojowej F-16 . Wskazuje to też na zniszczenie maszyny.

Sprawę bada międzyresortowa komisja. Jest to druga potwierdzona strata myśliwca F-16 przez Ukraińców . Pierwsza miała miejsce 29 sierpnia 2024 roku, gdy najprawdopodobniej jeden z samolotów został zestrzelony przez sojuszniczą obronę przeciwlotniczą.

Ukraina ma zapewnionych 79 F-16 od koalicji państw w postaci Danii (19 samolotów), Holandii (24), Belgii (30) i Norwegii (6). Na razie potwierdzono, że tylko pierwsze dwa pierwsze państwa wysłały samoloty. Według szacunków do tej pory do Ukrainy mogło zostać dostarczonych ponad 20 F-16 .

Co potrafią ukraińskie F-16?

Ukraina otrzymuje samoloty F-16AM/BM (jednomiejscowe/dwumiejscowe), czyli zmodernizowane maszyny z pierwszej seryjnej wersji myśliwca, które przeszły tzw. Mid Life Update w latach 90. Wprowadziła modułowy komputer misji (MMC), który pozwalał zestroić samoloty z nowymi czujnikami i uzbrojeniem. F-16AM mają do dyspozycji także radar AN/APG-66(V)2. Umożliwia on tryb śledzenia podczas skanowania do dziesięciu celów. Przy tym F-16AM po Mid Life Update mają o 25 proc. poprawiony zasięg wykrywania i śledzenia obiektów względem samolotów F-16A.