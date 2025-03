Ukraiński pilot zdradza szczegóły latania na F-16. "Rosjanie się nas boją"

F-16 wykonują każdą misję nad Ukrainą

Samoloty F-16 w Ukrainie mają zarówno status broni specjalnej, jak i wielozadaniowej. Mogą wykonywać misje rekonesansu, obrony w głębi kraju, niszczenia wrogich samolotów, ale także uderzeń w obiekty za linią frontu. Cenione są jako przykład zachodniej inżynierii, która wzmacnia potencjał ukraińskich sił powietrznych.

O istocie F-16 w obronie Ukrainy opowiedział jeden z pierwszych pilotów, który został przeszkolony na ten samolot. Zauważył, że należą do grupy maszyn wielozadaniowych, które jednego dnia mogą służyć jako "ochroniarze" dla np. samolotów szturmowych jak Su-24 czy Su-25, aby następnego samemu podrzucić bombę na pozycje Rosjan.

- Najpierw możemy wykonać np. misję elektronicznego rekonesansu, aby zidentyfikować cel, a następnie dokonać ataku. Do tego często wystarczą 1-2 loty - powiedział anonimowy pilot w wywiadzie dla Sił Powietrznych Ukrainy.

Zachodnia przewaga

Pilot przyznał, że zachodnie systemy na ukraińskich F-16 są naprawdę topowe. Przypomnijmy, że do zwalczania wrogich samolotów wykorzystują pociski krótkiego zasięgu (35 kilometrów) AIM-9L oraz średniego zasięgu (około 110 kilometrów) AIM-120C AMMRAM. Do ataków na cele lądowe przenoszą bomby szybujące GBU-39 SDB, które mają donośność ok. 74 kilometrów. W ramach walki elektronicznej ukraińskie F-16 wykorzystują zasobniki AN/ALQ-131, które zagłuszają rosyjskie pociski naprowadzane radarowo i na podczerwień.

- Skuteczność zachodnich systemów zarówno lądowych, jak i powietrznych można powiedzieć, jest bardzo wysoka. Prawie każda wystrzelona rakieta trafia w cel. Ich skuteczność można ocenić na poziomie 80 proc. Na ten moment w F-16 możemy atakować w głębi taktycznej. Nasze uderzenia są precyzyjne jak skalpel. Jeśli chcemy możemy posłać komuś bombę w okno - stwierdził pilot.

"Rosjanie naprawdę boją się F-16"

Według pilota Rosjanie starają się unikać uderzeń prowadzonych przez F-16, przemieszczając swoje siły. Według niego przeciwnicy naprawdę boją się zachodnich samolotów. Niemniej podkreślił, że nie ma tu mowy o lekceważeniu przeciwnika, szczególnie, że F-16 jak każdy samolot też może zostać strącony.

- Po drugiej stronie też jest człowiek, który chce przetrwać. Patrząc na działania Rosjan widać, że oni zdają sobie sprawę z naszych możliwości. Wiedzą, kiedy najlepiej od nas uciec oraz kiedy zaatakować i vice versa. Mogę powiedzieć, że przynajmniej dla nas sytuacja w walkach zasadniczo się poprawia - wskazał pilot.

Jeden element układanki

Zarówno ukraińscy i rosyjscy piloci znają swoje mocne, jak i słabe strony. Niemniej jak podał pilot, efektywność w walce nie zależy tylko od jednego pilota. Tak naprawdę skuteczność samolotów F-16 jest wynikiem idealnego wkomponowania ich w cały system operacji, gdzie współpracują z innymi samolotami. F-16 mogą np. “poprowadzić” bombowce Su-24 z pociskami Storm Shadow pod konkretne miejsce, z którego najlepiej zaatakować Rosjan.

- Gdy słyszymy, że gdzieś w Rosji uderzyły ukraińskie drony lub pociski, to nie oznacza, że je sobie wypuściliśmy, one spokojnie doleciały i zrobiły dobrą robotę. To oznacza, że zaplanowano całą operację i połączone systemy wojska się tak zgrały, że udało się ją przeprowadzić - mówił pilot.

W wywiadzie pilot odniósł się także do kwestii najważniejszych obecnie misji. Zdradził, że obecnie ukraińskie F-16 mają szczególne zadanie wspierać zwalczanie rosyjskich bomb precyzyjnych KAB.

Ukraińska jednostka F-16. Jedna z najtajniejszych grup armii

Z wywiadu możemy dowiedzieć się także jednej mało poruszanej, ale i być może najważniejszej rzeczy na temat samolotów F-16 w Ukrainie. Utrzymanie tajności wszystkich, którzy pracują przy tych myśliwcach.

Jak stwierdził pilot, nawet niektóre oddziały i jednostki w Ministerstwie Obrony lub Sztabie Generalnym nie mają takiego poziomu tajności. Wszystko dlatego, że F-16 to broń, na którą szczególnie polują Rosjanie. Stąd tak naprawdę wszelkie informacje o nawet liczbie samolotów, które są już w Ukrainie jest trzymana z dala od publiki i mediów. Co ciekawe pilot zdradził, że jednostka wykorzystująca te samoloty ma posiadać nawet specjalną grupę, która skupia się tylko na analizowaniu informacji, jakie przechwytują piloci F-16. Regularną obawą jest bowiem to, że niektóre z nich będą dezinformacją, które stanowią element rosyjskiej pułapki. To tylko pokazuje, jak F-16 są ważne w systemie obronnym Ukrainy.

