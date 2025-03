O deklaracji Zełenskiego donoszą korespondenci ukraińskich mediów, którzy byli zaproszeni na zamkniętą konferencję online prezydenta. Podczas niej odniósł się do doniesień Rosjan, o zestrzeleniu jednego z F-16 nad obwodem sumskim. Stanowczo temu zaprzeczył, podkreślając, że właśnie kolejne samoloty trafiły do Ukrainy.

Dodatkowe F-16 przybyły do Ukrainy. Rosjanie kłamią, że coś zestrzelili, bo nie zestrzelili niczego. A dobrą wiadomością jest to, że kilka F-16 przybyło do Ukrainy

Wczoraj (19.03) na rosyjskich kanałach Telegram zaczęły donosić, że jedna z wyrzutni rosyjskiego systemu S-400 miała zestrzelić ukraińskiego F-16. Niemniej nie ma żadnych potwierdzeń, także ze strony rosyjskiej i stanowczo zaprzeczają temu ukraińscy wojskowi. Materiały video wskazują przynajmniej, że F-16 prowadzą operacje nad obwodem sumskim.

Skąd kolejne F-16 dla Ukrainy?

Jak podaje portal Kiev Independent Zełenski nie zdradził liczby otrzymanych samolotów, ani kraju który je przekazał. Ukraina ma zapewnionych 79 maszyn od koalicji państw w postaci Danii (19 samolotów), Holandii (24), Belgii (30) i Norwegii (6). Do tej pory potwierdzono, że tylko pierwsze dwa państwa wysłały samoloty. Mówiąc o tym, kto dostarczył teraz kolejne F-16 Ukrainie, można wykluczyć Belgię, która ma zacząć wysyłkę dopiero pod koniec tego roku.

Pod koniec lutego duński minister obrony Troels Lund Poulsen potwierdził, że jego kraj przekazał już 12 samolotów F-16. Oznaczało to dostawę jeszcze 7 maszyn w przyszłości. A jeszcze 13 lutego ukraiński minister obrony zdradził, że kolejna dostawa eksduńśkich F-16 do Ukrainy ma się odbyć w "najbliższym czasie". Możliwe więc, że dostawa kolejnych F-16, o której mówił Zełenski to właśnie początek ostatniej dostawy eksduńskich samolotów, która może odbyć się w części lub już w całości.

Co potrafią ukraińskie F-16

Ukraina otrzymuje samoloty F-16AM/BM (jednomiejscowe/dwumiejscowe), czyli zmodernizowane maszyny z pierwszej seryjnej wersji myśliwca, które przeszły tzw. Mid Life Update w latach 90. Jest to modernizacja, która miała na celu przedłużenie cyklu życia starzejących się F-16. Jednym z jej najważniejszych ulepszeń było wprowadzenie modułowego komputera misji (MMC), który był kluczem do zwiększenia możliwości samolotów i zestrojenia ich z nowymi czujnikami i uzbrojeniem. Wprowadzał także ulepszony interfejs z nowymi wyświetlaczami i wspomaganie dla pilota. Ten w zmodernizowanych F-16AM ma do dyspozycji także radar AN/APG-66(V)2. Umożliwia on tryb śledzenia podczas skanowania do dziesięciu celów. Przy tym F-16AM po Mid Life Update mają o 25 proc. poprawiony zasięg wykrywania i śledzenia obiektów względem samolotów F-16A.

Ukraińskie F-16 posiadają szeroką gamę uzbrojenia. Nagrania z frontu, na których widać te maszyny pokazują, że do zwalczania wrogich samolotów wykorzystują pociski krótkiego zasięgu (35 kilometrów) AIM-9L oraz średniego zasięgu (około 110 kilometrów) AIM-120C AMMRAM. Ukraińskie F-16 są też wykorzystywane do ataków na cele lądowe, przenosząc bomby szybujące GBU-39 SDB, które mają donośność ok. 74 kilometrów. W ramach walki elektronicznej ukraińskie F-16 wykorzystują zasobniki AN/ALQ-131, które zagłuszają rosyjskie pociski naprowadzane radarowo i na podczerwień.

F-16 latają dzięki wsparciu USA

Ukraińskie F-16 mogą latać i wykonywać misje bojowe dzięki wsparciu części i uzbrojenia od państw, które je przekazują, ale także od USA, które już przed pojawieniem się samolotów w Ukrainie, wysyłał jej uzbrojenie, które mogło się na nich znaleźć. De facto Ukraińcy posiadają F-16 dzięki zezwoleniu Waszyngtonu na przekazanie tych samolotów, co było wymagane, ze względu na amerykański rodowód.

Po części też operacyjność F-16 w Ukrainie zależy na wsparciu z USA. Kijów obecnie otrzymuje dostawy broni zatwierdzonej jeszcze za czasów administracji prezydenta Joe Bidena. Wśród niej miały być m.in. pociski powietrze-powietrze oraz dodatkowy sprzęt do myśliwców F-16.

