W Rosji zaobserwowano ogromny transport północnokoreańskich dział artyleryjskich M-1989 "Koksan". Zmierzają one prosto do rosyjskiego obwodu kurskiego, gdzie trwają zaciekłe walki. Od sierpnia ubiegłego roku ponad 1000 kilometrów kwadratowych obwodu jest kontrolowanych przez Siły Zbrojne Ukrainy. Kremlowi kończą się pomysły, siły i środki na wyparcie Ukraińców.

Rosyjska armia zaangażowała tam co najmniej 60 tysięcy żołnierzy , w tym co najmniej 20 tysięcy wojskowych pochodzących z Korei Północnej. W ostatnich tygodniach miało zostać poważnie rannych lub zabitych blisko 10 tysięcy ludzi Kim Dzong Una. Sytuacja jest dla nich tak dramatyczna, że ukraiński wywiad poinformował o czasowym wycofaniu się ich z linii frontu.

Mówimy tutaj o broni, która sieje ogromne spustoszenie na froncie i często porównywalna jest z rosyjskimi systemami 2S7 Pion. Gdy ta broń oddaje strzał, cała okolica się trzęsie. Dodatkowo przeraża fakt, że systemy te mogą razić cele najpotężniejszymi pociskami, w tym głowicami z bronią jądrową . System artyleryjski "Koksan" to samobieżna haubica o kalibrze 170 mm. Pierwsze egzemplarze trafiły do armii Korei Północnej w latach 80. ubiegłego wieku.

M1989 "Koksan" ma zasięg ok. 40-50 kilometrów , ale w przypadku użycia pocisków z napędem rakietowym, może wzrosnąć do ponad 60 kilometrów. Haubica jest osadzona na podwoziu gąsienicowym, dzięki czemu mocno wzrasta mobilność zestawu. W realiach wojny na Ukrainie i okolicznościach sezonu zimowego, tego typu rozwiązanie powinno umożliwić Rosjanom łatwiejsze poruszanie się po froncie.

Co ciekawe, systemy M1989 "Koksan", jak już wyżej wspomnieliśmy, są bardzo podobne do rosyjskich systemów 2S7 Pion. Po kilkumiesięcznej przerwie, miesiąc temu ponownie pojawiły się one w Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że armii Kremla udało się pozyskać części i odnowić kolejne sztuki 2S7 Pion oraz zgromadzić zapasy tej broni. Kreml miał próbować pozyskać części zamienne właśnie w Korei Północnej.