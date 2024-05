Ogromny transport rosyjskiego sprzętu niedaleko Kijowa

W sieci pojawiły się materiały filmowe, na którym uwieczniono jeden z ogromnych rosyjskich transportów pojazdów i broni, który zmierza na granicę z Ukrainą, a dokładnie do obwodu sumskiego. Jest to pierwszy tak bliski stolicy Ukrainy transport rosyjskiego sprzętu od czasu wybuchu wojny. Analitycy z serwisu Defence Express tłumaczą, że Kreml wraca do realizacji planów porzuconych wiosną 2022 roku, czyli na początku wojny, które zakładały marsz na Kijów z obwodu sumskiego.

Teraz historia się powtarza. Władimir Putin chce zająć jak najwięcej terenów Ukrainy do jesieni, gdy w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. Jeśli wygra je Donald Trump, Putin ma nadzieję, że na mocy paktu pokojowego wojna się zakończy, a on będzie mógł zachować te tereny, który wówczas będą pod jego panowaniem.