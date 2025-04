Albatros M5 to rosyjski bezzałogowy statek rozpoznawczy charakteryzujący się zwiększonym zasięgiem i długotrwałością lotu. Wykorzystuje układ "latającego skrzydła", czyli bezogonowy i bez wyodrębnionego kadłuba i usterzenia, co pozwala na maksymalne zmniejszenie oporu powietrza. Tego typu układ konstrukcyjny znacznie zmniejsza też powierzchnie, które mogą odbijać fale radaru, przez co samolot jest trudniejszy do wykrycia.

Dron ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 3,3 metra, może pozostawać w powietrzu do 4,5 godziny, jego maksymalny zasięg to 300 km, a pułap operacyjny sięga 5 km. Albatros M5 jest wyposażony w dwie kamery zdolne do rejestrowania obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy, co czyni go efektywnym narzędziem do prowadzenia misji rozpoznawczych w różnych warunkach.