Dowództwo Operacyjne Południe poinformowało na swoim profilu na Facebooku, że sześć brytyjskich systemów Stormer dotarło na linię frontu w Ukrainie.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace oświadczył w kwietniu, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie niewielką liczbę transporterów opancerzonych Stormer, które będą wyposażone w wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Starstreak, co pozwoli na wzmocnienie obrony powietrznej kraju.

Z kolei, jak podaje portal European Pravda, który powołuje się na ukraińskiego ministra obrony, Ołeksija Reznikowa, do Ukrainy trafiły już trzy niemieckie Gepardy.

Dzisiaj (25 lipca - red.) pierwsze trzy Gepardy oficjalnie przybyły. Są to systemy przeciwlotnicze, do których przekazano nam dziesiątki tysięcy pocisków. Spodziewamy się pierwszych 15 Gepardów. Trzy wjechały dziś na Ukrainę. Dziś są już do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksij Reznikow, Minister Obrony Ukrainy

Reklama

W połowie lipca Niemcy zadeklarowali, że dostarczą Ukrainie m.in. 30 Gepardów. Wcześniej żołnierze zza naszej wschodniej granicy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z tego sprzętu wojskowego.

"Niewidzialny" system Stormer

Stormer HVM to brytyjski transporter rakiet przeciwlotniczych. Ich główną broń stanowią pociski Starsreak, które niszczą zarówno pojazdy opancerzone, jak i samoloty. Stormer jest w stanie przechowywać aż 16 pocisków, co pozwala mu pozostać na wyznaczonej pozycji przez dłuższy czas bez ponownego zaopatrzenia. Ponadto pojazd pełni rolę amfibii i może pokonywać wodne przeszkody w postaci np. niewielkich rzek.

Wielką ich zaletą jest to, że są "niewidzialne" dla pokładowych czujników promieniowania radarowego, które są zazwyczaj montowane na wrogich samolotach i śmigłowcach. Zasięg brytyjskiego systemu wynosi 18 km. Sprzęt posiada także funkcję celowania pociskami w trybie półautomatycznym.

W skład załogi może wchodzić od trzech do ośmiu żołnierzy. Maszyna jest wyposażona w silnik Perkins T6.3544 (sześciocylindrowy diesel) i może osiągnąć prędkość 80 km/h, a przy pełnym baku pokonuje około 650 km.

Pociski Starstreak są to pociski rakietowe krótkiego zasięgu ziemia-powietrze. Po wystrzeleniu osiągają prędkość ponad Mach 4, co powoduje, że są najszybszymi istniejącymi pociskami swojego typu na świecie. Ważą około 14 kg, a ich długość to prawie 1,4 m, przy 13 cm średnicy. Bezpiecznik pocisków posiada opóźnione działanie, co umożliwia rakiecie przebicie celu przed wybuchem głowicy, co zwiększa zadane obrażenia.

Solidne niemieckie Gepardy

Gepardy to samobieżne działa przeciwlotnicze niemieckiej produkcji. Powstały na podwoziu czołgu Leopard 1. Po obu stronach wieży zainstalowane są dwie armaty przeciwlotnicze kalibru 35 mm KDA. Automatyczne działa są ze sobą sprzężone i są zasilane przy pomocy specjalnych taśm. Do niszczenia celów mogą wykorzystywać pociski odłamkowe, zapalające, czy przeciwpancerne.

Zdjęcie Niemcy mają dostarczyć Ukrainie 30 Gepardów / Hans-Hermann Bühling/ http://data3.primeportal.net/tanks/hans-hermann_buhling/gepard_1a2/images/gepard_1a2_01_of_77.jpg/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported / Wikipedia

Maszyna wyposażona jest także w radar obserwacji okrężnej MPDR 12, który wykrywa wroga z odległości 16 km. Posiada także specjalny system identyfikacji swój/oby. Osiąga prędkość 65 km/h i może pokonać około 600 km przy pełnym zbiorniku. Zamontowany jest tu także silnik wysokoprężny (10-cylindrowy), wielopaliwowy MTU MB 838 Ca M500 o mocy 830 KM (610 kW).

Gepardy są tylko na wyposażeniu armii niemieckiej, rumuńskiej, brazylijskiej, jordańskiej, i teraz ukraińskiej. Wcześniej zostały wycofane z Belgii, Chile i z Holandii.