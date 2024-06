Jaki sprzęt trafia do Powidza

W Powidzu znajdują się magazyny LTESM-C, które pozwalają pomieścić wyposażenie całej pancernej brygady US Army. Mowa tu o 85 czołgach M1 Abrams, 190 wozach bojowych Bradley i 35 samobieżnych armatohaubicach M109 oraz innym sprzęcie wojskowym.

W dostawie do Powidza wyróżniają się najnowsze czołgi amerykańskiej armii - M1A2 Abrams SEP v3. To modyfikacja wprowadzająca nową strukturę wieży, zapewniająca lepszy pancerz. Główne ulepszenia w czołgu dotknęły także systemów elektronicznych, ulepszając jednostkę sterującą kadłubem i wieżą, jak i komunikację radiową. Wszyscy członkowie załogi M1A2 Abrams SEP v3 mają nowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, pozwalające na lepszą kontrolę co dzieje się dookoła nich w czasie walki.

Działo M1A2 Abrams SEP v3 przystosowano do wystrzeliwania najnowszych amerykańskich pocisków M1147 i M829A4. Pierwszy to amunicja programowalna służąca do niszczenia lekko opancerzonych celów, piechoty, budynków i fortyfikacji. Drugi to amunicja przeciwpancerna ze zubożonym uranem, przystosowana do niszczenia najnowszych rosyjskich czołgów T-80BWM i T-90M.



Zdjęcie Czołg M1A2 Abrams SEPv3 / Kevin Brown / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne czołgu M1A2 SEP Abrams v.3:

Długość: 9,77 m

Szerokość: 3,7 m

Wysokość: 2,4 m

Masa bojowa: 66,8 t

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: Turbina gazowa Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h

Zasięg: 425 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa M256, 42 pociski

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 1x sprzężony karabin maszynowy 7,62 m