Piąta, seryjna jednostka, potocznie nazywamy je niszczycielami min, natomiast ci, którzy tematem zajmują się od pewnego czasu wiedzą, że nie są to typowe niszczyciele min, ale właściwie wielozadaniowe platformy obrony przeciwminowej. Są to jedne z najnowocześniejszych jednostek tego typu na świecie i jedne z najnowszych. Zbudowane ze specjalnej stali, magnetycznie niewidzialne, bardzo manewrowe, redundantne i wyposażone w szeroką paletę narzędzi. Główne ich zadanie to oczywiście zabezpieczenie morskich szlaków komunikacyjnych. Jak ono jest ważne, pokazuje obecna wojna za naszą wschodnią granicą.

Powiedział kontradmirał Piotr Sikora dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w styczniu, podczas uroczystości cięcia pierwszych blach