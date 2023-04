Amunicja krążąca to chleb powszedni wojny w Ukrainie. Obie strony konfliktu regularnie przeprowadzają ataki z użyciem dronów-kamikadze, których zadaniem jest wykrycie, identyfikacja i uderzenie w cel, a następnie zniszczenie go eksplozją własnej głowicy bojowej. I chociaż tego typu jednostki są najczęściej trudne do wykrycia, m.in. ze względu na niewielki rozmiar i mocno ograniczoną sygnaturę cieplną, to można jeszcze zmniejszyć to ryzyko, umieszczając je... na wodzie lub jeszcze lepiej, pod nią.



Drony-kamikadze w powietrzu, na wodzie i pod nią

Pod koniec września usłyszeliśmy o tajemniczym bezzałogowym pojeździe nawodnym (USV) nieznanego pochodzenia w pobliżu bazy rosyjskiej marynarki wojennej w Sewastopolu, który jakiś czas później okazał się amunicją krążącą ukraińskiej produkcji, a teraz w sieci zadebiutowały zdjęcia podwodnych dronów-kamikadze o nazwie Toloka. Twitterowy kanał Ukraine Front, który udostępnił rzeczone fotografie, nazywa je nawet torpedami, ale amerykański ekspert od okrętów podwodnych H I Sutton przekonuje, że to raczej amunicja krążąca, choć o dużej elastyczności i możliwościach zbliżonych do torped.

