Ukraińcy zaminowali narzutowo pola w Awdijiwce

Eksperci uważają, że Rosjanie nie zdobędą Awdijiwki do końca roku, chociaż wcześniej sugerowano, że może ona paść już na początku grudnia. Pomimo faktu, że USA na razie wstrzymały się z nowymi pakietami pomocy dla naszego wschodniego sąsiada, zapasy pozwolą bronić Awdijiwki do końca grudnia, a może nawet cały styczeń, aż do pojawienia się w Ukrainie pierwszych myśliwców F-16, które nieco odmienią sytuację na lepsze dla Ukraińców.

Pogrom rosyjskich czołgów w Awdijiwce

Rosjanie od początku wojny w Ukrainie stracili już 5600 czołgów i 10560 transporterów opancerzonych. Najważniejszym celem dla SZU jest obecnie likwidowanie jak największej liczby rosyjskich systemów obrony powietrznej z myślą o myśliwcach F-16, a także częstszych atakach na cele zlokalizowane na Krymie.