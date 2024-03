Policzył, ile samolotów zostało Rosji. Cios dla NATO

Siłym Zbrojnym Ukrainy od początku wojny udało się zniszczyć setki rosyjskich samolotów, a w ostatnim miesiącu dwa samoloty wczesnego ostrzegania AWACS A-50 oraz łącznie kilkanaście bombowców Su-34 i myśliwców Su-35. Chociaż to spektakularne sukcesy w walce z Kremlem, to jednak ukraiński ekspert lotniczy przyznaje, że jest to kropla w morzu możliwości rosyjskiej floty powietrznej.

— Do 2022 roku w Federacji Rosyjskiej wyprodukowano ok. 140 sztuk bombowców Su-34. Część z nich została eksportowana, część utracona w katastrofach. Na początku gorącej fazy wojny w Ukrainie mieli 105 takich samolotów. Zestrzeliliśmy już 37. W związku z tym pozostało im ok. 68-72 sztuk Su-34 — powiedział Konstantin Kryvolap cytowany przez agencję Unian.