Polskie Siły Powietrzne opublikowały piękny film w roli głównej z myśliwcami F-16 Fighting Falcon i F-22 Raptor. Wraz z naszymi maszynami MiG-29 i włoskimi EF-200 Typhoon, bezustannie patrolują niebo nad Polską.

Nagranie powstało podczas wspólnych ćwiczeń podniebnych maszyn prowadzonych w ramach misji Air Shielding NATO. Amerykańskie myśliwce przewagi powietrznej F-22 Raptor stacjonują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku już od miesiąca.

Amerykańskie myśliwce F-22 Raptor nad Polską

— Obecność F-22 tutaj to pokaz jedności NATO i zdolności Sojuszu do kolektywnej obrony. Codziennie odbywają się loty, obecność natowskich statków powietrznych nie ustaje. Mamy zdolności, dzięki którym możemy odeprzeć każdy atak nieprzyjaciela, zareagować na każdą agresję w stosunku do państw NATO — podkreślił generał brygady pilot Ireneusz Nowak, zastępca inspektora sił powietrznych DG RSZ.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nie ukrywa, że wspólne manewry przygotują naszych pilotów na przyjęcie myśliwców wielozadaniowych piątej generacji, czyli F-35 Lightning II. Pierwsze 4-6 egzemplarzy ma pojawić się w Polsce już w 2024 roku. Tymczasem do 2030 roku, Polska armia ma dysponować 32 sztukami F-35A, a w sumie będziemy posiadali aż 80 amerykańskich wielozadaniowych samolotów myśliwskich, wraz z obecnymi 48 maszynami F-16.

Polscy piloci szkolą się do obsługi myśliwców F-35

Co ciekawe, pojawienie się myśliwców F-22 w Polsce jest wydarzeniem szczególnym. Te maszyny nigdy nie zostały udostępnione obcym krajom. Od początku były one projektowane właśnie z myślą o obronie krajów NATO w razie wybuchu wojny z Rosją. Dlatego można śmiało rzec, że Polska obecnie jest chroniona jednymi z najlepszych samolotów myśliwskich na świecie.

F-22 Raptor został wyposażony m.in. działko M61A2 Vulcan kal. 20 mm w kadłubie oraz może przenosić rakiety powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM i różne typy rakiet powietrze-ziemia. Obecnie trwają też testy, które zmierzają do przystosowania tych maszyn do przenoszenia najnowszych pocisków AIM-260 JATM.