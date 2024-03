Polski Krab zniszczony na Ukrainie

Rosyjski atak na polską broń miał miejsce we wsi Nowoukrajinka w obwodzie donieckim, ok. 15 kilometrów od linii frontu. Ukraińcy ustawili w niej otrzymaną z Polski armatohaubicę AHS Krab. To niezwykle zachwalana broń, która pomaga w dziesiątkowaniu szeregów Rosjan.

Ci postanowili zemścić się na skutecznej artylerii od razu, gdy udało im się ją wypatrzeć. Do zniszczenia Kraba postanowili użyć jednej ze swoich najskuteczniejszych broni, bomby z podczepionym modułem UMPK. Jej zrzut wystarczył, aby cały magazyn obrócić w gruzy, a Kraba zmienić w złom.

