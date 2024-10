Polski dron Warmate 3 HEAT wygląda niesamowicie

Dochodzą do nas wieści, że WB Electronics, polski producent drona Warmate 3, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zbudował aż 5 tysięcy sztuk tych dronów. Część urządzeń trafiła do Wojska Polskiego, na Ukrainę i do różnych krajów na świecie, które dostrzegły w dronach ogromny potencjał bojowy.

Tomasz Kwasek, ekspert od technologii militarnych, opublikował zdjęcia polskiego drona Warmate 3 HEAT w wersji z głowicą przeciwpancerną (kumulacyjną). Została ona opracowana wspólnie z WITU. Masa głowicy wynosi 2 kilogramy. Może ona przebić 300 mm RHA. Oczywiście, głowicę można wymienić na inną. Co ciekawe, teraz system optoelektroniczny jest zamontowany nad głowicą, tak aby nie zaburzać formowania strumienia kumulacyjnego.

