Ukraina poprosiła USA o potężną "broń zwycięstwa"

Ukraina poprosiła USA o "broń zwycięstwa". To Tomahawk

The New York Times zacytował chcącą zachować anonimowość osobę z amerykańskiej administracji, która twierdzi, że jest to niewykonalna prośba. Na razie ukraińska armia nie dostała nawet pozwolenia na użycie w Rosji pocisków ATACMS, które są w ich rękach od 1,5 roku. W przypadku Tomahawków, sytuacja byłaby jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ to o wiele potężniejsza broń, która dysponuje większym zasięgiem i siłą rażenia. Władimir Putin po jej użyciu mógłby poważnie rozważyć opcję odpowiedzi w postaci ataku jądrowego.

Pomysł wysłania na Ukrainę pocisków Tomahawk nie jest czymś nowym. W lipcu w serwisach społecznościowych pojawiła się akcja #Tomahawk4Ukraine. — Jeden #Tomahawk dla Ukrainy za każdego zmarłego ukraińskiego cywila. Z nieograniczonym kierowaniem na Rosję. Zbrodnie wojenne Rosji ustaną natychmiast — przyznał Martin Sauer, jeden z propagatorów takiej idei.

W sieci natychmiast zawrzało, ponieważ chodzi o pociski, które mają możliwości niedostępne dla wszystkich pocisków otrzymanych przez Siły Zbrojne Ukrainy od początku wojny. Gdyby ukraińska armia otrzymała Tomahawki, w zasięgu znalazłyby się niemal wszystkie strategiczne obiekty militarne Rosji, a w tym lotniska z bombowcami, porty z okrętami czy bazy wojskowe ze składami amunicji i paliw.