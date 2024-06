Polskie drony nad rosyjskim miastem. Niecny plan Ukraińców

Czym jest i co potrafi polski dron FlyEye?

Dron jest szczególnie dobry w przekazywaniu informacji dla artylerii do precyzyjnego ostrzału, czyli zadaniu, które jest niezwykle ważne podczas wojny za naszą wschodnią granicą. FlyEye jest niezwykle kompaktową maszyną i można ją przygotować do startu w mniej niż 10 minut. Ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 3,6 metra i waży 12 kilogramów.

Dron jest wypuszczany z ręki i nie wymaga katapult, dzięki czemu można zachować większą dyskrecję podczas wykonywania operacji np., na terytorium wroga. Sami Ukraińcy przyznają, że polskie drony FlyEye to jedne z najlepszych narzędzi rekonesansu, jakie mają w swoim arsenale i służą im do wykrywania kluczowych celów. Warto tutaj dodać, że dysponują nimi od 2015 roku.

Drony FlyEye patrolują granicę z Białorusią

Co ciekawe, jak niedawno ujawniło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP, drony FlyEye regularnie patrolują granicę z Białorusią. Wojsko Polskie jednak trzyma rękę na pulsie i bezustannie robi wszystko, by zapewnić obywatelom Polski najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie można tutaj nie wspomnieć, że w ubiegłym roku, Agencja Uzbrojenia i Grupa WB podpisały umowę na dostarczenie partiami aż 400 tego typu maszyn do 2036 roku.