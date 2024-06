Ukraina w sumie może dostać ponad 100 pocisków SCALP-EG

Francuzi mieli już przekazać Ukrainie ok. 70 sztuk pocisków SCALP. Dostawę 40 sztuk zapowiedziano na początku bieżącego roku, a teraz pojawiła się informacja o kolejnych 40. Wcześniej Ukraińcy mogli dysponować ponad 20 sztukami tej broni, co oznacza, że do tej pory łącznie użytych na froncie było i niebawem będzie ponad 100 sztuk tych francuskich pocisków.

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu SCALP-EG mają bliźniaczą konstrukcję ze słynnymi brytyjskimi pociskami Storm Shadow, dzięki którym Ukraińcy zniszczyli wiele rosyjskich samolotów, śmigłowców czy okrętów. SCALP-EG oferują ok. 300 kilometrów i mogą być odpalane z ukraińskich bombowców Su-24. Oznacza to, że samoloty mogą podlecieć do linii frontu i tym samym zwiększyć zasięg pocisku.

Czym jest i co potrafi francuski pocisk SCALP-EG?

Atrybutem SCALP jest możliwość lotu do wyznaczonego celu bardzo nisko nad ziemią, co bardzo utrudnia wrogowi jego wykrycie przez nawet najlepsze systemy obrony powietrznej. SZU są pewne, że pociski SCALP pomogą przyspieszyć eliminację rosyjskich składów paliw czy amunicji w okupowanych obwodów i jednocześnie ograniczyć dostawę zaopatrzenia dla wojsk.

Pociski mają zasięg od 250 do 300 kilometrów. Zostały wyposażone w bardzo efektywny silnik turboodrzutowy Turbomeca Microturbo TRI 60-30 o ciągu 5,4 kN. Pozwala on rozpędzić pocisk SCALP do nawet 1000 km/h. Broń ma długość 510 cm, szerokość 63 cm i wysokość 48 cm.