Piorun ma być lepszy nawet od legendarnych amerykańskich wyrzutni FIM-92 Stinger, a jego główną zaletą są dodatkowe głowice. W momencie namierzenia obiektu i wystrzelenia pocisku, statek powietrzny broni się wyrzucając flary i głowica pocisku kieruje się właśnie w ich kierunku. Jeśli jednak jest więcej głowic to jedna kieruję się w stronę flar, a inne w stronę silnika statku powietrznego omijając systemy obronne samolotów i helikopterów. Tak właśnie dzieje się w przypadku zastosowania Pioruna. Ukraińcy chwalą również, że są one bardzo skuteczne w nocy.

Polska przekazała wyrzutnie Piorun Ukrainie na początku lutego 2022 roku, o czym informował Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak. Ani strona polska, ani ukraińska nie podała jednak jaką liczbę rakiet przekazano.

Piorun - hitem eksportowym?

Przenośne zestawy Piorun były uznawane za najlepsze w swojej klasie na całym świecie jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Doświadczenia płynące od wschodniego sąsiada tylko to potwierdzają.

Piorun to wersja rozwojowa systemu Grom produkowanego przez zakłady Mesko, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Broń weszła do służby w 2019 roku. Grom to z kolei pochodna rosyjskiej konstrukcji 9K38 Igła. Pociski są przeznaczone do zwalczania śmigłowców, samolotów oraz latających małych celów, takich jak np. bezzałogowe statki powietrzne, które poruszają się na pułapach od 10 m do około 4 km oraz w odległości: od 500 m do ponad 6 km.



Piorun ma większy zasięg niż Grom oraz cechuje się większą odpornością na zakłócenia i co najważniejsze... może również skutecznie operować w nocy. Nowy celownik pozwala dwukrotnie zwiększyć możliwość wykrycia celu.

Systemy "Grom" okazały się bardzo skuteczne podczas wojny w Gruzji w 2008 roku, zmuszając rosyjskie samoloty do latania na wyższych pułapach i utrudniając im bezpośrednie wsparcie lotnicze dla wojsk działających na lądzie. Gruzini podawali, że 9 obiektów latających zostało trafionych przez Gromy, a łącznie odpalono 15 pocisków, co było świetnym rezultatem. O jakości Pioruna świadczy fakt, że Stany Zjednoczone kupią od Polski te systemy. Zamówienie amerykańskiego rządu ma objąć docelowo kilkaset zestawów rakietowych.