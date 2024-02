Polskie pociski zasypują Rosjan. Kreml wściekły

Polskie pociski zwalczają Rosjan

Do obrony przed rosyjską hordą na froncie Ukraińcy używają pocisków artyleryjskich z polskich fabryk. Pokazuje to zdjęcie, na którym widać pocisk OF-540 z zakładów MESKO w Skarżysku Kamiennej. To amunicja kalibru 152 mm, do armatohaubic DANA.

Pocisk OF-540 jest jedną z wielu amunicji do ciężkich systemów artyleryjskich, jaką Polska przekazała Ukrainie. Samo MESKO w znacznie większej liczbie dostarcza Ukraińcom pociski kalibru 155 mm, a ostatnio pojawiły się dowody, że w ostrzale rosyjskiego terytorium wykorzystano pociski M-21 Feniks polskiej produkcji.

