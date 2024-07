Niedawno Internet obiegło nagranie, na którym widoczne jest porażenie polskiego moździerza samobieżnego Rak przez rosyjskiego drona kamikaze Łancet. W podobnym czasie Ukraińcy upublicznili także wideo zniszczonego lub poważnie uszkodzonego kołowego transportera opancerzonego Rosomak.

Reklama

Polskie Raki są bardzo cenione przez Ukraińców

Według oficjalnych danych, do grudnia 2023 roku Ukraińcy otrzymali od Polski 24 samobieżne moździerze Rak, które zakupiono dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Do tego czasu posiadaliśmy informacje o zniszczeniu jednego egzemplarza, teraz jednak liczba ta wzrosła już do dwóch.