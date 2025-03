Ta ostatnia to amerykańska szybująca bomba lotnicza, najmniejsza precyzyjna bomba używana przez amerykańskie siły zbrojne, wprowadzona do służby w 2006 roku i przeznaczona do niszczenia celów stacjonarnych, jak bunkry, składy paliw itp. Dokładność trafienia bomb SDB wynosi ok. 5 do 8 m, co stwarza pewne niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia obiektów cywilnych. Połączenie z rakietą M26 w nowym systemie poprawia jednak ten parametr, GLSDB jest naprowadzany za pomocą GPS i systemu nawigacji bezwładnościowej, co umożliwia precyzyjne rażenie wskazanego celu, tj. z dokładnością 1 m (producent mówi o dosłownie kole do ciężarówki).