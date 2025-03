Jego przedstawiciele zaprezentowali niezwykle realistyczne makiety potężnych rosyjskich systemów obrony Pancyr-S1, które mają posłużyć do testów i szkoleń pilotów myśliwców F-16 i F-18. Co ciekawe, makieta wyrzutni została zamontowana na podwoziu Peterbilta 320, ciężkiej ciężarówki, którą zazwyczaj używa się do transportu śmieci. To bardzo pomysłowe rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka bardzo ciężko jest odróżnić makietę od prawdziwej wyrzutni Pancyr. I właśnie o to chodziło.