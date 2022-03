Wybuch składu amunicji w Rosji

Rosyjska agencja prasowa TASS informuje, że na bazę wojskową miał spaść pocisk, który zdaniem agencji został wystrzelony z Ukrainy. Prawdopodobnie miał to być pocisk balistyczny Toczka-U. Ukraińcy mówią zaś o zaniedbaniach w zabezpieczeniu magazynów z amunicją. Ich komunikat został jednak wydany praktycznie w tym samym czasie, kiedy wezwano do demilitaryzacji strefy wokół Czarnobyla ze względu na zagrożenie wybuchem amunicji w tamtym regionie. Dlatego może to być część działań informacyjnych Trzecia wersja wydarzeń mówi o tym, że faktycznie doszło do ataku, ale to nie ukraiński pocisk, tylko błąd człowieka doprowadził do wypadku.

Reklama

Wideo youtube

Biełgorod położony jest tuż przy granicy ukraińskiej, około 80 kilometrów od Charkowa, który w ostatnich tygodniach jest intensywnie ostrzeliwany przez siły rosyjskiej. Nie wiadomo jaka jest skala zniszczeń oraz ile osób odniosło obrażenia w wyniku eksplozji.

Niezależnie od tego co faktycznie się wydarzyło w Biełgorodzie, Ukraina jest w stanie zaatakować rosyjskie pozycje pociskami balistycznymi i dokonać poważnych strat i dokonała to już kilka razy.

Pociski Toczka-U w akcji

Pod koniec lutego, w pierwszych dniach inwazji Ukraińskie wojsko trafiło w lotnisko i zniszczyło wojskowe samoloty. Rosyjskie obiekty miały zostać trafione pociskiem balistycznym Toczka-U i zniszczono tam rosyjskie myśliwce Su-30M. Takie samym rodzajem uzbrojenia zbombardowano ukraiński okręty desantowe. Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, które okupowały ukraiński port w Brediańsku nad Morzem Azowskim.

Pociski balistyczne Toczka-U to broń jeszcze z czasów ZSRR, która znajduje się na uzbrojeniu 19. Brygady Rakietowej w trzech dywizjonach bojowych i jednym szkolnym. Łącznie Ukraińcy posiadają 12 wyrzutni uzbrojonych i nawet 800 pocisków o zasięgu 120 km i masie 2010 kilogramów. Do 2014 roku były one obsługiwane przez ekspertów rosyjskich.