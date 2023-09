Pierwszy KTO Rosomak bezpowrotnie zniszczony

Udostępnione nagranie ze zniszczenia Rosomaka to kolejny fragment filmu, który w okrojonej wersji pojawił się w sieci parę dni temu. Pokazywał pobojowisko po ataku z 24-25 września, gdzie wśród porzuconych wozów, zidentyfikowano łącznie trzy porzucone Rosomaki. Na razie nie wiadomo, czy Rosjanom udało się zniszczyć wszystkie polskie maszyny w pobliżu Andrijiwki.

Otwarte tylne drzwi trafionego Rosomaka sugerują, że na szczęście załodze udało się z niego uciec podczas walki. Świadczy to, że polski wóz spełnił swoją funkcję, ratując życie żołnierzy. To priorytet każdej maszyny, którą wysyła się do walki.