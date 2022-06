AHS Krab - czym jest ta broń?

To polska współczesna armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Jej producentem jest Huta Stalowa Wola. Pierwszy prototyp został opracowany w 2001 roku, a pierwsze działa zostały przekazane wojsku do badań w 2012 roku. Początkowo pojazdy były budowane na podwoziu UPG-NG, ale po licznych problemach ostatecznie w 2014 roku podjęto decyzję o zmianie na południowokoreańskie K9PL produkcji Samsung Techwin, które są stosowane w armatohaubicach K9 Thunder. Najnowsza wersja pochodzi z 2015. W haubicy Krab wykorzystano brytyjski system wieżowy pochodzący z haubicy AS-90, która obecnie jest produkowana na licencji w Polsce.

Reklama

155-milimetrowa armatohaubica waży 48 ton i może skutecznie razić cele na odległość do 40 kilometrów. Szybkostrzelność to 6 pocisków na minutę. Obsługa liczy 5 osób. Amunicja przystosowana jest do natowskiego porozumienia JBMoU, ale niestety nie jest produkowana przez polski przemysł. Prawdopodobnie amunicję dla Ukraińców zapewnią Amerykanie.

Wideo youtube

Sprzęt na użytek Ukrainy zostanie wyprodukowany w Hucie Stalowa Wola, które wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostawy zostaną zrealizowane w najbliższych kilkunastu miesiącach, bo obecne zdolności produkcyjne to 20-30 sztuk rocznie. Ukraina to również pierwszy klient eksportowy na ten rodzaj sprzętu. Polska armia przeszkoliła też 100 ukraińskich żołnierzy z obsługi armatohaubic. Umowę na dostawę Krabów dla Wojska Polskiego podpisano pod koniec 2016 roku. Wówczas zapłacono za 96 samobieżnych armatohaubic 4,5 miliarda złotych. Jest to najpotężniejsza artyleria, którą dysponuje polska armia.

Zdjęcie Armatohaubica Krab / Wikipedia

Polska jest po Stanach Zjednoczonych drugim największym dostawcą broni do Ukrainy. Wysłano już 250 czołgów T-72, haubice samobieżne 2S1 Goździk czy wyrzutnie rakietowe Grad. Polska przekazała też części zamienne oraz rakiety powietrzne do myśliwców MIG-29, wyrzutnie Piorun oraz tzw. drony kamikadze.