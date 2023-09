Prawdziwy kozak! Kozak-2M1 ze zdalnie sterowanym karabinem maszynowym

Wielokrotnie pisaliśmy już, że Ukraina z jednej strony korzysta z zachodnich pakietów pomocy wojskowej, a z drugiej nie ustaje w wysiłkach, by samodzielnie produkować jak najwięcej innowacyjnych rozwiązań. Widzieliśmy już w akcji lokalne drony nawodne i podwodne, kolekcję eksperymentalnych dronów lądowych czy pierwszy pocisk manewrujący ukraińskiej produkcji o nazwie Trembita - teraz dołącza do nich transporter opancerzony Kozak-2M1. A raczej jego zmodernizowana wersja, bo o samym pojeździe głośno zrobiło się już w ubiegłym roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że jest on dziełem małej prywatnej firmy Praktika z Kijowa.



Kozak na sterydach. Teraz ma wieżę z karabinem

To lekki pojazd o napędzie 4x4, który powstał na bazie podwozia małej ciężarówki Ford-550 i wykorzystuje silnik wysokoprężny Iveco o mocy 280 KM i pojemności 5,9 litra. Model - będący ulepszoną taktyczną wersją Kozaka-2 - został zaprojektowany jako uniwersalny opancerzony pojazd do transportu personelu, broni i sprzętu wojskowego, który w zależności od wyposażenia może być wykorzystywany również do wsparcia ogniowego, dowodzenia, zwiadu czy jako wóz sanitarny. Pojazd ma 6,44 m długości, 2,5 m szerokości i 2,65 m wysokości, a jego masa całkowita wynosi 15 tys. kg.

Wideo youtube

Kozak-2M1 osiąga prędkość 120 km/h, może pokonywać brody o głębokości 1,4 m i oferuje zasięg wynoszący 1000 km. Co ciekawe, jest też jednym z nielicznych wozów opancerzonych produkowanych przez Ukrainę, który spełnia standardy NATO, tj. zapewnia ochronę przed bronią strzelecką oraz ma wzmocniony kadłub w kształcie litery V.



Na tego Kozaka nie ma mocnych

Pojazd zapewnia tym samym ochronę balistyczną do poziomu 2 STANAG 4569 przed pociskami przeciwpancernymi 7,62 x 51 i jest w stanie wytrzymać eksplozję miny o masie do 3 kg trotylu. Przeżywalność załogi zwiększają też dodatkowe opcje, jak kuloodporne bloki szkła wokół mocowania broni - do niedawna podstawowym uzbrojeniem był karabin maszynowy kalibru 12,6 mm, pozwalający razić cele oddalone nawet o 2 km, ale to się właśnie zmieniło.