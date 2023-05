Cytowany przez rosyjską gazetę ekspert miał przekonywać, że pociski "Storm Shadow" nie są dla Rosji żadnych problemem i łatwo je niszczyć.



Znamy te pociski jeszcze z wojny w Syrii, gdyż używano ich do ostrzeliwania Damaszku. Już wtedy je niszczyliśmy. Zapewniam wszystkich - Ukraina nie ma żadnej "super broni" rosyjski ekspert wojskowy Aleksiej Leonkow dla serwisu "Izwiestija"

Sztab armii ukraińskiej nie potwierdził tych informacji, a wielu internautów uznało je za zwykłą cześć propagandy Kremla. Publiczne bagatelizowanie znaczenia brytyjskich pocisków dalekiego zasięgu może bowiem oznaczać, że ciosy zadawane Rosji przez Ukrainę za ich pomocą mogą być bardzo bolesne.

Pociski Storm Shadow są wystrzeliwane z ukraińskich myśliwców Su-24, które do tego celu zostały specjalnie zmodyfikowane. Pociski mają zasięg od 250 do nawet 300 kilometrów i potrafią trafiać cele z precyzją do 1-3 metrów. Dzięki specjalnemu silnikowi turboodrzutowemu o ciągu 5,4 kN pociski "Storm Shadow" rozpędzają się do prędkości ok. 1000 km/h. Są trudne do zniszczenia przez obronę przeciwlotniczą, bo najczęściej lecą na dość niskiej wysokości (40-150 metrów).