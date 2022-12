Propagandowa piosenka rosyjskiej armii fantazjuje o... bombach atomowych niszczących NATO i USA

Publikacja piosenki zbiegła się w czasie z rosyjskim Dniem Wojsk Rakietowych Strategicznego Przeznaczenia, odpowiedzialnych za broń nuklearną i zapewne miała za zadanie podnieść upadające morale rosyjskiej armii.



Jak podkreślali eksperci już przy okazji ostatniego propagandowego wideo, nie należy się jednak spodziewać użycia broni jądrowej przez Kreml, który w ostatnich tygodniach nieco ostudził swój zapał i sam Putin podkreślał, że Rosja nie jest szalona, żeby używać jej jako pierwsza.



Czytaj także: Amazon został cichym bohaterem Ukrainy

Niemniej, jeśli tylko informacje na temat RS-28 Sarmat (będących następcami R-36M Sarmat) są prawdziwe, to Rosja dysponuje szalenie niebezpieczną bronią. Szatan 2, bo tak nazywa te pociski NATO, to superciężka międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM), zdolna do przenoszenia 10-15 głowic jądrowych (o masie 10 ton). Ma długość 35,5 metra, średnicę 3 metrów, może rozpędzić się do 7 km/s, a pociski o zasięgu 18 tys. kilometrów mogą manewrować w trakcie lotu, dzięki czemu są bardzo trudne do strącenia przez tarcze antyrakietowe. Oprócz standardowych głowic nuklearnych, może przenosić rakiety hipersoniczne Awangarda, które Rosjanie wprowadzili do służby w 2019 roku.

Wideo youtube

Z ostatnich doniesień wynika jednak, że Szatan 2 jeszcze długo nie osiągnie zdolności bojowej, a rosyjski program atomowy ma spore problemy. Co więcej, Kreml przeprowadził do tej pory tylko jeden test pocisków RS-28 Sarmat i zapowiedział drugi pod koniec tego roku, co biorąc pod uwagę poziom skomplikowania rakiet ICBM oznacza najpewniej, że nie ma szans na ich wejście do służby jeszcze przez kilka lat.