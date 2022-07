Spis treści: 01 Wielofunkcyjny system Pancyr S1

02 Pancyr S1 - postrach pola bitwy?

03 Rosyjskie straty w Ukrainie

Jak podaje reporter wojskowy Ilia Ponomarenko z The Kyiv Independent, siły powietrzne Ukrainy zaangażowały do służby, wcześniej odebrany Rosjanom, system Pancyr S1. Dokonał on także swojego pierwszego zestrzelenia w ramach ukraińskiej obrony powietrznej. To już jest kolejny raz, kiedy Ukraińcy atakują wojska rosyjskie ich własną bronią.

Wielofunkcyjny system Pancyr S1

Pancyr S1 jest to samobieżny przeciwlotniczy system rakietowo-działowy rosyjskiej produkcji. Może atakować cele znajdujące się na lądzie, wodzie i w powietrzu. Prace nad tym sprzętem rozpoczęły się w 1994 roku. Ostatnia znana modyfikacja miała miejsce w 2007 roku, lecz w 2015 roku do służby wprowadzono Pancyr S2 o ulepszonych funkcjach.

Jego głównym zadaniem jest obrona przeciwlotnicza. System może być umieszczony na podwoziu ciężarówki, na podwoziu gąsiennicowym, na przyczepie lub zamontowany na stałe.

Sprzęt wyposażony jest w działa automatyczne, które strzelają kierowanymi pociskami rakietowymi. Naprowadzane są one radiowo ze śledzeniem podczerwieni i za pomocą radaru. System jest w stanie niszczyć samoloty, helikoptery, drony i pociski rakietowe. Ponadto jest w stanie zlikwidować lądowy lekko opancerzony sprzęt wroga, a także piechotę.

Pancyr S1 - postrach pola bitwy?

Pewną "osobliwością" sprzętu jest połączenie wielokanałowego systemu pozyskiwania i śledzenia celów z bronią artyleryjską i rakietową. Potrzebny czas na reakcję całego systemu na rozpoczęcie ostrzału wynosi od 4 do 6 sekund. Pancyr S1 może przechwycić do 10 celów na minutę. Jest także w stanie niszczyć cele poruszające się z prędkością do 1000 m/s.

System samodzielnie wykrywa i niszczy cel, nie potrzebuje dodatkowych urządzeń wspomagających. Wyposażony jest także w radary wczesnego wykrywania i wyznaczania celu typu FAR oraz radary śledzące i naprowadzające.

Pancyr S1 jest systemem przeciwlotniczym, ale z powodzeniem może niszczyć także cele znajdujące się zarówno na ladzie, jak i na wodzie

Zasięg pocisków wynosi około 20 km dla rakiet (kaliber 170/90 mm), a dla armat 4 km (kaliber 30 mm). W skład uzbrojenia wchodzą m.in. rakiety 57E6E. Z kolei promień działania ich zapalnika bezkontaktowego wynosi aż 7-9 m. Dodatkowo na stanie znajdują się pociski krótkiego zasięgu do zwalczania dronów kamikaze. Ponadto system wyposażony jest w automatyczne działa 30 mm 2A72.

Pancyr S1 jest obecnie na wyposażeniu wojsk Rosji, Iraku, Iranu, Syrii, Serbii, czy Libanu. Koszt systemu, w zależności od wariantu, wynosi od 13,2 do 14,7 mln dolarów amerykańskich.

Rosyjskie straty w Ukrainie

Jak podaje Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych, wojska ukraińskie zniszczyły 1649 rosyjskich czołgów, 3829 opancerzonych wozów bojowych, 838 systemów artyleryjskich, 247 systemów rakiet, 109 systemów obrony powietrznej, 188 śmigłowców, 217 samolotów bojowych, 676 bezzałogowych statków powietrznych, 155 pocisków manewrujących, 15 okrętów wojennych i łodzi, 2699 pojazdów wojskowych i cystern a także 66 sztuk specjalnego wyposażenia.