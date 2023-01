Ministerstwo Obrony Rosji oficjalnie ogłosiło decyzję o zwiększeniu zdolności bojowej w Zachodnim Okręgu Wojskowym. Głównym zadaniem Su-25 ma być "zniszczenie twierdz wroga". Ponadto myśliwce mają być kluczowe przy wspieraniu rosyjskich wojsk w Ukrainie "we wszystkich kierunkach".

Jak donosi Bulgarianmilitary przed wojną gotowych operacyjnie miałoby być 192 jednostki Su-25, które wchodzą w skład Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych (VKS). Rosja posiada kilka typów tego samolotu, tj. wersję podstawową Su-25, dwumiejscowy Su-25UB, Su-25BM oraz Su-25UTG.

W poprzednim roku Rosja miała już kilkakrotnie wykorzystać Su-25 podczas działań wojennych. Ukraińskie siły powietrzne również są w posiadaniu tego typu samolotu. Bulgarianmilitary informuje, że zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska straciły do tej pory najwięcej jednostek tego typu spośród wszystkich samolotów.

Su-25 latają zazwyczaj na niskich wysokościach, by spełnić swoją rolę samolotu szturmowego. Jednakże są one niszczone przez przeciwlotnicze systemy rakietowe, które stale są dostarczane Ukrainie przez zachodnich sojuszników. Jak zauważa Bulgarianmilitary, mając na uwadze powyższe fakty, wątpliwe jest, że rosyjskie Su-25 odniosą sukces w Ukrainie. Ponadto rosyjskie ministerstwo obrony nie podało, ile jednostek myśliwca zostanie przekazanych Zachodniemu Okręgowi Wojskowemu.

Co potrafi rosyjski Su-25?

Myśliwce Su-25 były produkowane w latach 1978-2017. Napędzane są przez dwa silniki turboodrzutowe R-95Sz - każdy posiada 40,2 kN ciągu. Samolot może poruszać się z prędkością maksymalną 950 km/h i może osiągnąć pułap 7 000 m. Przy pełnym zbiorniku paliwa zasięg maszyny wynosi około 510 km, a przy dodatkowych zbiornikach 1850 km.

W skład uzbrojenia wchodzi działko GSz-30-2 kalibru 30 mm o szybkostrzelności 3 000 pocisków na minutę, bomby o masie do 500 kg (maksymalnie 8 sztuk), kierowane pociski rakietowe naprowadzane laserowo Ch-25ML i Ch-29L, niekierowane pociski rakietowe kalibru od 57 do 370 mm, zasobniki bombowe KMGU-2 i zasobniki strzeleckie SPPU-22-01. Ponadto do samoobrony służą dwa pociski R-60M typu powietrze-powietrze. Zestaw samoobrony posiada także m.in. dozowniki, które zdolne są do wystrzelenia do 250 flar.

Podstawowy model Su-25 posiada zamontowany na nosie dalmierz laserowy, który ma zapewniać laserowe odnajdywanie celów. Ponadto w maszynie zamontowany jest radar dopplerowski DISS-7, który wykorzystywany jest do nawigacji. Samoloty mogą mieć na wyposażeniu także radiotelefony zapewniające komunikację w strefie powietrze-ziemia i powietrze-powietrze, w tym transponder SO-69 IFF.