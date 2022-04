Dzieci porywane do Rosji

Ministerstwo Obrony Ukrainy na Twitterze opublikowało informację, że tysiące sierot z okupowanych terenów zostały deportowane do Rosji, a rosyjski parlament pracuje właśnie nad ustawą, która ułatwi ich adopcję przez rosyjskie rodziny. Rosjanie jednak nie deportują tylko dzieci, ale również dorosłych.

Według relacji świadków ludzie są wyprowadzani ze schronów i piwnic, po czym każe im się wsiadać do autobusów i transportuje przez tereny samozwańczych republik: Donieckiej i Ługańskiej. W Rosji mają na nich czekać tzw. obozy filtracyjne, które budzą najgorsze wspomnienia z okresu dwóch wojen czeczeńskich. Ludzie dowożeni są tam autobusami, a na miejscu pobiera się ich odciski palców, przeszukuje telefony, fotografuje oraz dokładnie i szczegółowo przesłuchuje.

Dokładna liczba osób, które zostały porwane pozostaje nieznana, ale mówi się już o kilku tysiącach wywiezionych! W szczególności poluje się na naukowców, nauczycieli, lekarzy, innych przedstawicieli inteligencji oraz lokalnych przywódców.



Pokrywa się to z informacjami, które były podawane przed wojną, że Rosjanie stworzyli listy najważniejszych osób do unieszkodliwienia w Ukrainie. Wywiezieni Ukraińcy mieli zostać przetransportowani do najbiedniejszych regionów Rosji, gdzie zostali zmuszeni do podpisania "lojalki", na mocy której zobowiązali się do nie opuszczania Rosji przez 2 lata.

Z pewnością liczba zbrodni wojennych dokonywanych przez Rosjan będzie się powiększać. Bucza, Borodzianka, Mariupol oraz wiele innych miejsc zapisze się tragicznie w historii ludzkości. Stosowanie okrutnych metod na cywilach pokazuje, że nie ważne czy jest to carska Rosja, ZSRR czy Federacja Rosyjska, brutalność i brak szacunku dla ludzkiego życia są w rosyjskim świecie wiecznie żywe...