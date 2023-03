Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę w zachodnich mediach pojawia się temat stanu zdrowia psychicznego Władimira Putina. Jego szokujące wypowiedzi o rzekomo wszechobecnych "nazistach i narkomanach w Kijowie" są często uważane za dowód, że władzę na Kremlu dzierży człowiek ogarnięty mocną paranoją. Analizowane jest każde nowe nagranie z prezydentem Federacji Rosyjskiej, a nietypowe zachowanie Putina podczas oficjalnych rozmów potrafi naprawdę wprawić w zdumienie.

Przykładem może być zapis wideo z najnowszego spotkania Putina z przywódcą Czeczeńców, do którego doszło w poniedziałek 13 marca. Ramzan Kadyrow pojawił się na Kremlu po raz pierwszy od wybuchu wojny. Relację z rozmów zamieściła m.in. państwowa agencja Ria Novosti. Kadyrow zapewnił, że jego bojownicy będą walczyć "aż do ostatecznego zwycięstwa", ale nie to najbardziej zainteresowało ekspertów.

Zdjęcie Nagranie ze spotkania Władimira Putina z Ramzanem Kadyrowem natychmiast zainteresowało zachodnich ekspertów, którzy analizują stan zdrowia prezydenta Rosji / zdjęcie: kremlin.ru / domena publiczna

Internauci natychmiast zauważyli, że po raz kolejny w czasie rozmowy Putin kurczowo trzymał się stołu, a potem schował dłonie pod blatem. Dziennikarz BBC Will Vermon dostrzegł, że podczas rozmowy z Putinem Kadyrow wydaje się być mocno zdenerwowany i trzęsie się jak osika.