Do incydentu doszło w trakcie wzmożonych ataków krajów koalicji na czele z USA na oddziały i sprzęt jemeńskich rebeliantów Huti. Są one odpowiedzią na ataki na amerykańskie okręty wojenne i statki handlowe w Morzu Czerwonym. Rebelianci, wspierani przez Iran , od końca 2023 roku prowadzą kampanię przeciwko żegludze morskiej, twierdząc, że działają w solidarności z Palestyńczykami w obliczu konfliktu w Strefie Gazy.

Jak tłumaczy Pentagon, ich arsenał, w tym rakiety balistyczne, pociski manewrujące i drony kamikaze, stanowi poważne zagrożenie dla operacji morskich w regionie. Od 2023 roku, Huti przeprowadzili co najmniej 174 ataki na amerykańskie okręty wojenne. Chociaż USA zniszczyły większą część uzbrojenia Huti, to jednak wciąż mają oni zdolność do atakowania floty Waszyngtonu.

To nie pierwszy incydent związany z USS Harry S. Truman w trakcie tej misji. W lutym 2025 roku lotniskowiec zderzył się z handlowym statkiem w porcie w Egipcie, co doprowadziło do usunięcia ze stanowiska jego dowódcy, kapitana Dave’a Snowdena. Naprawy przeprowadzono w bazie marynarki wojennej w Grecji, po czym okręt powrócił do działań w Morzu Czerwonym. Te wydarzenia wskazują na ogromne obciążenie operacyjne, z jakim zmaga się załoga w obliczu ciągłych zagrożeń.