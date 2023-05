Od początku inwazji na Ukrainę w rosyjskich mediach kreowana jest szczególna wizja świata. Zgodnie z nią Rosja to państwo, które broni prawdziwych, chrześcijańskich wartości i walczy z upadającym, zgniłym moralnie Zachodem. Propagandyści Kremla cały czas powtarzają, że Ukraińcy powinni być wdzięczni Putinowi za to, że najechał ich kraj. Wysyłając do nich uzbrojoną po zęby armię, Putin podjął bowiem próbę uratowania Ukrainy przed zachodnią demoralizacją.

W jednym z ostatnich "talk-shows" na antenie rosyjskiej telewizji szokującą propozycję dla religijnych Amerykanów przedstawił jeden z czołowych propagandzistów Kremla.

Andrej Wiktorowicz Gurulow to rosyjski wojskowy, deputowany do Dumy Państwowej, który chętnie jest zapraszany jako ekspert od "operacji specjalnej" (tak Rosjanie wciąż nazywają inwazję na Ukrainę). Znany jest z bezkompromisowych poglądów, które chętnie prezentuje na antenie.

Podczas ostatniego występu w telewizji Gurulow zaproponował, żeby zaprosić do Rosji religijnych Amerykanów, którzy mają dość zachodniej zgnilizny.



W Stanach Zjednoczonych jest dużo ludzi, którzy są religijni, którzy cenią rodzinę i dzieci. Zaproponujmy im przeniesienie się do Rosji. [...] To przeważnie średnia i wyższa klasa ludzi, którzy chcą żyć w świecie, gdzie obowiązują normalne prawa oparte o biblię Andrej Wiktorowicz Gurulow

Rosyjski wojskowy zasugerował, że wkrótce USA i Unia Europejska i tak upadną, a wtedy bardzo dużo osób będzie próbowało uciec do "normalnego kraju". W ich ocenie takim krajami są Rosja i Chiny, ale Federacja Rosyjska ma tutaj przewagę. - Mamy bliższą im mentalność - zauważył Gurulow.



Zaproponujmy im możliwość przyjazdu do Rosji, wybudujmy fabryki i zapewnijmy wszystko, czego potrzebują. Dajmy im pracować. Pozwólmy im się uczyć rosyjskiego. Dlaczego my się dzisiaj z tego śmiejemy? To jest całkiem realne. Andrej Wiktorowicz Gurulow

Fragment programu w rosyjskiej telewizji z występem Andreja Wiktorowicza Gurulowa o "propozycji dla religijnych Amerykanów" zamieścił na Twitterze doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.