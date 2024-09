Rosja chce sprzedać Huti potężne pociski do niszczenia okrętów USA

Rosja chce zbroić bojowników Huti

O negocjacjach Rosji z bojownikami Huti doniósł Reuters jeden z zachodnich wywiadów. W rozmowach ma pośredniczyć Iran, który jednakowo wspiera bojowników w Jemenie i posiada dobre kontakty z Rosją, wysyłając jej m.in. drony Shahed.

Wysoki rangą amerykański urzędnik zasugerował w rozmowie z Reuters, że negocjacje te są powiązane z wojną na Ukrainie. Stwierdził, że zainteresowanie Moskwy dostarczaniem broni wynika z potencjalnego wsparcia Zachodu, aby uderzyć głębiej w terytorium Rosji.

Jak podał dziennik The Moscow Times, Władimir Putin już groził uzbrojeniem innych nacji czy ekstremistów nieprzychylnych Zachodowi w nowoczesną rosyjską broń. Prawdopodobnie liczy, że decyzja o możliwym przekazaniu Huti pocisków P-800 Oniks przestraszy zachodnie państwa na tyle, że te zmienią decyzje co do wsparcia Ukrainy.

Wyposażenie Huti w pociski P-800 Oniks kreuje duże zagrożenie dla statków i okrętów wojskowych w regionie Morza Czerwonego. Byłaby to najsilniejsza broń w arsenale bojowników.