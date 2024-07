Rosja chce wznowić produkcję zakazanej broni. To odpowiedź na działania USA

Broń, która niegdyś była symbolem zimnej wojny, ma w dużej liczbie powrócić do arsenału światowego mocarstwa. Rosja rozważa krok, który jeszcze dekadę temu byłby nie do pomyślenia. Co skłoniło Kreml do sięgnięcia po technologię, której produkcji przez lata zakazywał międzynarodowy traktat?

Zdjęcie Rosjanie chcą wznowić produkcję nuklearnych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu / Rosyjskie Ministerstwo Obrony / Wikimedia