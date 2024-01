Rosja i nowa technologia? Zrobotyzowany BMP-3 Sinitsa w Ukrainie

Siergiej Czemezow, dyrektor generalny Rostec, czyli rosyjski państwowego konglomeratu technologicznego, poinformował, że Rosja przygotowuje się do testów terenowych swojego robota bojowego. A mowa konkretniej o wozie bojowym piechoty BMP-3 wzbogaconym o moduł o nazwie Sinitsa, opracowanym przez High Precision Systems, który pozwala przekształcić tę jednostkę w zdalnie sterowany zrobotyzowany pojazd. To pozwala chronić operatorów, którzy kontrolują jednostkę z bezpiecznej odległości, wykorzystując do tego celu dedykowaną stację sterującą przypominają tablet.



BMP-3 ma swoje początki w latach 60.

Co ciekawe, ta nowoczesna technologia została zintegrowana z jednostką, której początki sięgają lat 60. ubiegłego wieku. BMP to przecież radziecki bojowy wóz piechoty wprowadzony do uzbrojenia w 1966 roku - w swoich czasach był jednak nowatorską konstrukcją i uważany jest za pierwszy skonstruowany od podstaw i produkowany seryjnie bojowy wóz piechoty na świecie. Przez lata doczekał się kilku wersji, a najnowsza to BMP-3 wprowadzona do służby w 1979 roku i nieustannie poprawiana, bo okazała się bardzo awaryjna i problematyczna. Wydaje się jednak, że główne problemy udało się usunąć do wersji z 2015 roku, kiedy to Kreml zaprezentował oficjalnie pojazd po dwóch głębokich modernizacjach.