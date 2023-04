Putin próbuje motywować armię. Skutecznie?

Jak możemy przeczytać w tajnych rosyjskich dokumentach przechwyconych przez amerykańskie służby wywiadowcze, do których dostęp uzyskali dziennikarze The New York Times, Rosja oferuje żołnierzom "finansowe zachęty" za niszczenie czołgów dostarczonych Ukrainie przez kraje NATO.

Wszystko w odpowiedzi na informacje, że Wielka Brytania, Niemcy, Polska i Stany Zjednoczone zobowiązały się wysłać do Ukrainy dziesiątki czołgów, które mają zdeklasować swoje sowieckie odpowiedniki, z których korzystały zarówno siły ukraińskie, jak i rosyjskie.

Dokumenty oznaczone według gazety jako "ściśle tajne" zawierają też informację o tym, że nagrania ze skutecznych akcji niszczenia zachodniego sprzętu będą wykorzystywane do podnoszenia morale rosyjskich żołnierzy mających problemy z przełamaniem ukraińskiej obrony, którzy mają uwierzyć, że "ten nowy sprzęt można zlikwidować".