I w sumie nie powinno nas to dziwić, bo Ukraina nie rozmieściła jeszcze tych systemów - pierwszy z 54 zamówionych egzemplarzy RCH 155 został jej wprawdzie oficjalnie przekazany w połowie stycznia, jednak wciąż znajduje się pod opieką Niemców, gdzie ukraińscy żołnierze przechodzą szkolenie. Co więcej, bojowe użycie będzie miało sens dopiero w momencie, kiedy wyprodukowana zostanie liczba jednostek wystarczająca, aby utworzyć co najmniej baterię i wiele wskazuje na to, że proces ten zajmie kilka lat.