Dżumę wywołuje bakteria Yersinia pestis , czyli pałeczka dżumy. Ten groźny patogen atakuje ludzi przynajmniej od 5 tysięcy lat , a został odkryty dopiero w 1894 roku. Choć wydaje się, że najgorsze plagi już za nami, a zarażenie można leczyć antybiotykiem, to zaraza nadal krąży i parę razy do roku słyszy się o nowych przypadkach - nie tylko w krajach trzeciego świata.

Ten nowy szczep dżumy stał się bardziej przenośny i mniej śmiercionośny. Może to tłumaczyć, dlaczego przez ostatnie wieki dżuma nie jest tak dużym problemem i praktycznie wyparowała ze zbiorowej świadomości. Nie jest też obecna we współczesnym folklorze. Próbki poprzedzające o 100 lat pierwsze pandemie dżumy zawierały mniej kopii genu "pla", który według badaczy odpowiadał za wyjątkową śmiertelność choroby i był obecny na najgorszych etapach pandemii.

Źródło: Ravneet Kaur Sidhu et al., Attenuation of virulence in Yersinia pestis across three plague pandemics. Science388, eadt3880(2025). DOI:10.1126/science.adt3880