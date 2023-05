Rosja ulepsza bomby FAB-250. Chce zrobić z nich JDAM-ER

Jak donoszą ukraińskie portale Militarnyi i Defense Express na bazie informacji rosyjskich mediów, Moskwa miała opracować specjalny moduł sterujący do swojej bomby ogólnego przeznaczenia FAB-250. Informacje to pochodzą od anonimowych źródeł z rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.



Rosjanie tworzą nową bombę JDAM-ER. Czy im się uda?

Według wstępnych informacji nowy moduł po przyczepieniu do standardowej bomby odłamkowo-burzącej FAB-250 tworzy z niej precyzyjną broń na wzór amerykańskich bomb JDAM-ER. Sam moduł ma składać się z systemów nawigacji bezwładnościowej oraz wysuwanych skrzydeł do szybowania.

Reklama

W zamyśle charakterystyka FAB-250 ma pozwolić ulepszonej bombie lecieć na odległość 80 kilometrów z prędkością nawet 900 km/h. Margines błędu przy trafieniu taką bombą ma wynosić do kilku metrów.

Zdjęcie FAB-250 M62 to bomba z ładunkiem odłamkowo-burzącym o masie 100 kilogramów / Wikipedia

Jak zapowiedzi Rosjan zwykle trzeba traktować z dużym przymrużeniem oka, tak w tym wypadku szybka budowa i co ważniejsze implementacja ich nowej bomby kierowanej jest bardzo prawdopodobna. Byłaby to bowiem wręcz kopia niedawno stworzonej bomby tego typu, która dopiero co zaczęła być wykorzystywana w Ukrainie, czyli FAB-500 UMPK.



Mniejszy brat bomby FAB-500 UMPK

Nowy pomysł Rosjan wygląda jak powtórzenie historii ze stworzenia wcześniejszej bomby na wzór amerykańskich JDAM-ER. FAB-500 UMPK to także standardowa bomba FAB-500 M62, z doczepionym modułem sterującym, tworzącym z niej broń precyzyjnego ataku.

Zdjęcie Pierwsze opublikowane zdjęcie bomby FAB-500 M62 z podczepionym modułem UMPK pod spodem. Widoczna część modułu zawiera rozkładaną parę skrzydeł. Sama konstrukcja prezentuje się bardzo prowizorycznie, choć w ciągu miesięcy Rosjanie wprowadzili faktyczne poprawki, mające przystosować bombę do działania na froncie

Należy więc uznać, że Rosjanie po prostu skopiują swój wcześniejszy wynalazek i po prostu zamontują go do mniejszej bomby FAB-250. Wiążą pewnie z nią duże nadzieje, bo jak na razie FAB-500 UMPK stanowi dla Rosjan wielki zawód, a nie nadzieję poprawy sytuacji na froncie.

Moskwa zauważyła, że szybko potrzebuje tanich bomb kierowanych o dalekim zasięgu. Moduł, z którego powstał FAB-500 UMPK miał spełnić tę potrzebę. Okazało się jednak, że FAB-500 jest mierną platformą do przerobienia go na wzór JDAM-ER. Jest zwyczajnie zbyt ciężki i ma słabą aerodynamikę, jak na bombę zrzucaną z powietrza na dużee odległości. Ukraińskie portale zwracają także uwagę na fakt, że FAB-500 nie jest przystosowany do przenoszenia przez bombowce frontowe jak Su-34M.



Zdjęcie Wrak FAB-500 UMPK znaleziony w marcu na terytorium Ukrainy. Rosjanie używają ich od grudnia 2022 roku. Pylony tej bomby mają nie wytrzymywać jej ciężaru, co sprawia, że często rozlatują się na kawałki w locie, prowadząc do spadnięcia bomby daleko poza wyznaczonym celem / Rob Lee / Twitter

Według Rosjan rozwiązaniem tych problemów ma być właśnie wykorzystanie lżejszej bomby. Jednak sama konstrukcja modułu sterującego jest dość archaiczna, na co wskazują jego zdjęcia. Według Ukraińców nie jest nawet dobrze zintegrowany, przez co rosyjscy piloci nie mogą zmieniać współrzędnych celu, gdy bomba zostanie zrzucona. Rosyjski odpowiednik JDAM-ER przypomina więc tanią podróbkę w stosunku do standardowych systemów.

JDAM-ER. Broń groźna jak HIMARS

Amerykańskie bomby JDAM-ER znajdują się na wyposażeniu Ukrainy. W lutym pojawiły się doniesienia, że broń tę Amerykanie wysłali Ukraińcom, w marcu o ich otrzymaniu mówili ukraińscy wojskowi, a w kwietniu pojawiły się pierwsze nagrania sugerujące jego wykorzystanie na froncie.