Rosja wysyła czołgi PT-76 z lat 50. na wojnę w Ukrainie

Andrzej Kozłowski Militaria

Rosja wyśle lekkie czołgi pływające PT-76 z lat 50. na wojnę w Ukrainie. To kolejny po T-62M pojazd wojskowy, który pamięta zamierzchłe czasy ZSRR Decyzja ta świadczy o niedoborze nowoczesnego sprzętu wojskowego. Co to za maszyna?

Zdjęcie Czołg lekki pływający PT-76 / Wikipedia