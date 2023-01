Murena jest jedną z wersji poduszkowca LCAC klasy Lebed. Głównym celem tego sprzętu jest transport żołnierzy i sprzętu wojskowego. Łodzie mogą również zapewnić wsparcie ogniowe podczas desantu wojsk lub rozmieszczania pól minowych. Murena pokonuje przeszkody, które osiągają do 1,2 m wysokości oraz do 1,5 m głębokości.

Wymiennie może przenosić: ładunki o wadze do 42 ton, do 140 żołnierzy, dwie ciężarówki z holowanymi działami artyleryjskimi, dwa bojowe wozy piechoty, dwa transportery opancerzone, lub jeden czołg o wadze do 48,6 tony. Łódź ma długość ponad 31 m, a szerokość wynosi prawie 15 m. Sprzęt napędzany jest przez dwa silniki GGTA, które osiągają moc 10 000 KM. Murena może rozpędzić się do maksymalnej prędkości 55 węzłów (102 km/h), z kolei załoga składa się z 12 osób.

Kadłub łodzi wykonany jest z odpornego na korozję stopu aluminiowo-magnezowego, który odznacza się wysoką wytrzymałością. W wyposażeniu znajdują się dwie sprężarki, z których każda posiada wirnik osiowy o średnicy 2,2 m. Sprzęt może działać w temperaturach do -40 stopni Celsjusza. W skład uzbrojenia wchodzą dwa systemy artylerii AK-306 30 mm, system kierowania ogniem OPU-1, dwie instalacje BP-30 30 MM wraz z granatnikami AGS-17, osiem zestawów przenośnych systemów obrony powietrznej typu Igła, a także zestaw przenośnego urządzenia do stawiania min. Ponadto w poduszkowcu zamontowana jest stacja radiolokacyjna MP-244, radar Ekran-1, żyrokompas GKU-2, kompas magnetyczny, sprzęt do nawigacji satelitarnej, lokalizator kierunku, czy centralny system żyroskopowy.