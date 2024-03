Rosjanie bombardują na oślep tereny swojego kraju

Rosjanie gubią swoje najpotężniejsze bomby

Okazuje się jednak, że Rosjanie w ciągu ostatnich pięciu dni zrzucili osiem bomb FAB-250/500 na tereny nieobjęte konfliktem. Prawdopodobnie stało się to w wyniku awarii technicznej modułu UMPK, który pozwala przenosić bomby i je uwalnia spod samolotu.

— W ciągu pierwszych 77 dni 2024 roku, Rosjanie zrzucili na Ukrainę ponad 3,5 tysiąca bomb lotniczych. To średnio ok. 45 bomb dziennie i 16 razy więcej w porównaniu z 2023 rokiem — poinformował wiceminister obrony Ukrainy Ivan Gavrilyuk. To pokazuje, że Rosjanie na coraz większą skalę wykorzystują lotnictwo.

Rosyjska gospodarka przeszła na tryb wojenny

Według doniesień Komiersant, od 2023 roku wielkość produkcji nowoczesnej broni artyleryjskiej i lotniczej w Rosji wzrosła pięciokrotnie. Zakłady zbrojeniowe w Rosji pracują przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na 12-godzinnych zmianach. W sektorze produkcji uzbrojenia jest tam obecnie zatrudnionych około 3,5 miliona obywateli, w porównaniu do 2-2,5 miliona w czasach przed inwazją na Ukrainę.