Rosyjski bombowiec pozbawił Woroneż prądu. Piloci bezkarni

Mieszkańcy wściekli. Piloci bezkarni

Jak twierdzi flighter_bomber niektórzy mieszkańcy wystosowali skargi pod adresem sił powietrznych. "Personel latający pułku bombowców przeprasza wszystkich mieszkańców, którzy ucierpieli z powodu tej haniebnej zbrodni i obiecuje nie oszczędzać więcej ptaków i nie wlatywać w druty" - ironizuje flighter_bomber.

Poza niewielkimi uszkodzeniami w malowaniu, Su-34 szczególnie nie ucierpiał. Według rosyjskiego kanału bardziej znaczący jest "smród", jaki może ciągnąć się za sprawą. Oficjalnie piloci powinni dostać srogą karę za ten incydent. Jednak jak podaje flighter_bomber to się nie wydarzy z jednego powodu.

- [Dowódcy - przypis red.] obiecują ekstremalną karę, która obiektywnie dzisiaj w zasadzie nie istnieje dla pilotów wojskowych, którzy codziennie wykonują loty bojowe - pisze autor kanału. Nic tylko skomentować "witamy w Rosji".

Su-34 spadają nad Ukrainą

Su-34 to bombowiec taktyczny, służący przede wszystkim do bliskiego wsparcia powietrznego. Konstrukcję oparto na myśliwcu Su-27. Co ciekawe Su-34 jest samolotem dwumiejscowym, jednak w przeciwieństwie do klasycznych konstrukcji gdzie nawigator siedzi za pilotem, w tym samolocie obaj siedzą obok siebie.

Su-34 był projektowany jeszcze w czasach ZSRR, jednak do produkcji wszedł dopiero w 2006 roku. Według dostępnych danych Rosjanie wyprodukowali do tej pory ponad 155 bombowców. Ze względu na masowe użycie na froncie Su-34 jest jednym z najczęściej zestrzeliwanych samolotów wojny na Ukrainie. Jak podaje Oryx, od początku inwazji Rosja straciła 25 tych maszyn.



Parametry techniczne Su-34:

Długość: 23,3 m

Rozpiętość skrzydeł: 14,05 m

Wysokość: 6,36 m

Maksymalna waga bojowa: 45,1 t

Napęd: 2x silniki Saturn AL-31F

Prędkość maksymalna: 1900 km\h

Maksymalny pułap: 14 km

Zasięg bojowy: 1130 km

Uzbrojenie: 1x działko 30 mm GSh-301, pociski powietrze-powietrze (R-77, R-73), pociski powietrze-ziemia (Kh-55, Kh-59M, Kh-31, Kh-35), bomby (FAB-500, FAB-1500)

