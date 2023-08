Inżynierowie tłumaczą, że minusem małych dronów jest nieduży zasięg. Sytuacja zmienia się jednak, gdy na miejsce zostaną one dostarczone na pokładzie podniebnego lotniskowca, wówczas mogą one krążyć nad danym obszarem i obserwować cel, a w najbardziej odpowiednim momencie go zaatakować. To bardzo mocno zwiększa szanse na skuteczny atak i eliminację cennego sprzętu wroga.

Rosyjskie nowości w świecie militarnych dronów

Na razie nie wiadomo, kiedy podniebne lotniskowce dla dronów trafią na ukraiński front, ale możemy spodziewać się, że stanie się to jeszcze przed zimą. Dodatkowo rosyjscy żołnierze mają otrzymać też systemy do zagłuszania komunikacji z dronami wroga oraz stacje do ich wykrywania i identyfikowania.